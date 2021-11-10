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Строгино - СКА-Хабаровск-2

10.11.2021, Среда, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Строгино - СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 10:00 СКА-Хабаровск-2 4:1 Строгино
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