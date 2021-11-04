Рязань - Калуга

|8 тур
|4 сентября, суббота
|15:00
|Калуга
|0:2
|Рязань
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Рязань
|1:2
|Калуга
|4 тур
|12 августа, пятница
|17:00
|Калуга
|1:0
|Рязань
|17 тур
|8 ноября, воскресенье
|15:00
|Рязань
|1:0
|Калуга
|5 тур
|17 августа, понедельник
|18:00
|Калуга
|0:1
|Рязань
|28 тур
|25 мая, воскресенье
|17:00
|Рязань
|1:3
|Калуга
|14 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|Калуга
|2:4
|Рязань
|31 тур
|17 апреля, вторник
|19:00
|Калуга
|2:0
|Рязань
|17 тур
|11 августа, четверг
|00:00
|Рязань
|0:2
|Калуга
|5 тур
|16 мая, понедельник
|00:00
|Калуга
|3:1
|Рязань
|21 тур
|6 сентября, понедельник
|18:00
|Рязань
|0:0
|Калуга
|7 тур
|1 июня, вторник
|18:30
|Калуга
|1:0
|Рязань