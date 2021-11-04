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Металлург-Видное - Саранск

04.11.2021, Четверг, 13:00 мск Видное, стадион Металлург Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур Металлург-Видное - Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 18:00 Саранск 3:0 Металлург-Видное
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