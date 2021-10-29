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Зенит - Динамо Вл

03.11.2021, Среда, 14:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур Зенит - Динамо Вл
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
5 сентября, воскресенье 08:00 Динамо Вл 1:0 Зенит
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