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Строгино - Химки-М

31.10.2021, Воскресенье, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур Строгино - Химки-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 13:00 Химки-М 0:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
13 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Химки-М 2:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
15 тур
27 октября, суббота 13:00 Химки-М 1:1 Строгино
3 тур
5 сентября, среда 16:00 Строгино 4:1 Химки-М
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