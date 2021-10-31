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Квант - Родина

31.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур Квант - Родина
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 16:00 Родина 3:1 Квант
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