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Саранск - Пересвет

31.10.2021, Воскресенье, 18:00 мск Саранск, стадион Мордовия Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур Саранск - Пересвет
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 17:00 Пересвет 2:0 Саранск
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