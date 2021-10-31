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Знамя - Металлург-Видное

31.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур Знамя - Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
7 сентября, вторник 15:00 Металлург-Видное 2:3 Знамя
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