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СКА-Хабаровск-2 - Сатурн

30.10.2021, Суббота, 10:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур СКА-Хабаровск-2 - Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 19:00 Сатурн 2:1 СКА-Хабаровск-2
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