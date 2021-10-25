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Сатурн - Строгино

25.10.2021, Понедельник, 19:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Сатурн - Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 13:00 Строгино 2:1 Сатурн
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Строгино 1:0 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 17:00 Строгино 3:1 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
26 тур
2 июня, воскресенье 17:00 Сатурн 3:2 Строгино
1 тур
18 июля, среда 17:00 Строгино 0:3 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
19 тур
14 апреля, суббота 15:00 Сатурн 0:0 Строгино
7 тур
17 октября, вторник 17:00 Строгино 2:1 Сатурн
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 19:00 Строгино 2:1 Сатурн
13 тур
29 сентября, понедельник 19:30 Сатурн 1:0 Строгино
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