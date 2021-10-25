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Пересвет - Знамя

25.10.2021, Понедельник, 15:00 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Пересвет - Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
3 сентября, пятница 16:00 Знамя 0:2 Пересвет
Россия. Кубок (2021/2022)
1/64 финала
11 августа, среда 18:00 Пересвет 0:2 Знамя
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