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СКА-Хабаровск-2 - Металлург-Видное

25.10.2021, Понедельник, 08:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур СКА-Хабаровск-2 - Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
3 сентября, пятница 14:00 Металлург-Видное 2:2 СКА-Хабаровск-2
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