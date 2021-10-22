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Динамо Вл - Динамо Бр

22.10.2021, Пятница, 08:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Динамо Вл - Динамо Бр
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 17:00 Динамо Бр 1:1 Динамо Вл
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