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Сахалин - Динамо Бр

19.10.2021, Вторник, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Сахалин - Динамо Бр
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Динамо Бр 2:0 Сахалин
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