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Салют - Арсенал-2

19.10.2021, Вторник, 16:00 мск Белгород, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Салют - Арсенал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Арсенал-2 0:0 Салют
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