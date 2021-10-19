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СКА-Хабаровск-2 - Пересвет

19.10.2021, Вторник, 09:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур СКА-Хабаровск-2 - Пересвет
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 13:00 Пересвет 0:0 СКА-Хабаровск-2
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