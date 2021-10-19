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Химки-М - Сатурн

19.10.2021, Вторник, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Химки-М - Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сатурн 1:1 Химки-М
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
14 тур
20 октября, воскресенье 13:00 Химки-М 1:1 Сатурн
2 тур
25 июля, четверг 19:00 Сатурн 1:1 Химки-М
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
24 тур
18 мая, суббота 17:00 Сатурн 3:3 Химки-М
12 тур
5 октября, пятница 13:00 Химки-М 0:0 Сатурн
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