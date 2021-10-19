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Строгино - Металлург-Видное

19.10.2021, Вторник, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Строгино - Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
7 тур
30 августа, понедельник 16:00 Металлург-Видное 1:4 Строгино
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