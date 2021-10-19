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Знамя - Родина

19.10.2021, Вторник, 15:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Знамя - Родина
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Родина 3:0 Знамя
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