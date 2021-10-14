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Квант - Саранск

14.10.2021, Четверг, 15:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур Квант - Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 18:00 Саранск 3:0 Квант
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