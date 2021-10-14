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Коломна - Знамя

14.10.2021, Четверг, 14:00 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур Коломна - Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 17:00 Знамя 5:3 Коломна
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 18:00 Знамя 3:0 Коломна
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