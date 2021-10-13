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Динамо Вл - Рязань

13.10.2021, Среда, 08:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур Динамо Вл - Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 17:00 Рязань 0:2 Динамо Вл
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