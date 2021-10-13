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Сахалин - Арсенал-2

13.10.2021, Среда, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур Сахалин - Арсенал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
4 тур
8 августа, воскресенье 17:00 Арсенал-2 3:0 Сахалин
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