Введите ваш ник на сайте

Калуга - Салют

10.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Калуга - Салют
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Салют 2:1 Калуга
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
2 сентября, среда 18:00 Калуга 0:0 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 16:00 Салют 1:0 Калуга
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Калуга 3:3
(4:5)п		 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
21 тур
27 апреля, суббота 15:00 Салют 2:2 Калуга
9 тур
15 сентября, суббота 14:00 Калуга 1:2 Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 19:00 Салют 2:0 Калуга
25 тур
29 сентября, четверг 17:00 Калуга 1:1 Салют
13 тур
7 июля, четверг 19:30 Салют 3:0 Калуга
...
  • Читайте нас: 