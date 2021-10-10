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Динамо Вл - Арсенал-2

10.10.2021, Воскресенье, 06:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Динамо Вл - Арсенал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 17:00 Арсенал-2 2:2 Динамо Вл
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