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Химки-М - Пересвет

10.10.2021, Воскресенье, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Химки-М - Пересвет
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 14:00 Пересвет 2:3 Химки-М
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