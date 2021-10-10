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Строгино - Родина

10.10.2021, Воскресенье, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Строгино - Родина
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Родина 3:1 Строгино
Россия. Кубок (2020/2021)
1/256 финала
5 августа, среда 15:00 Родина 3:2 Строгино
Россия. Кубок (2019/2020)
1/256 финала
20 июля, суббота 16:00 Строгино 2:3 Родина
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