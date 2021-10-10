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СКА-Хабаровск-2 - Коломна

10.10.2021, Воскресенье, 09:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур СКА-Хабаровск-2 - Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 16:30 Коломна 2:4 СКА-Хабаровск-2
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