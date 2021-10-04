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Родина - Химки-М

04.10.2021, Понедельник, 16:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур Родина - Химки-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 13:00 Химки-М 3:0 Родина
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