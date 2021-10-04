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Саранск - Знамя

04.10.2021, Понедельник, 18:00 мск Саранск, стадион Мордовия Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур Саранск - Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 14:00 Знамя 0:5 Саранск
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