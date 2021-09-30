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Зенит - Салют

30.09.2021, Четверг, 15:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Зенит - Салют
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 19:00 Салют 3:1 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
37 тур
23 мая, среда 19:00 Салют 1:0 Зенит
23 тур
16 сентября, пятница 18:00 Зенит 1:2 Салют
11 тур
23 июня, четверг 00:00 Салют 2:0 Зенит
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