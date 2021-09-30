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Сатурн - Родина

30.09.2021, Четверг, 19:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Сатурн - Родина
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 17:00 Родина 4:2 Сатурн
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