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Саранск - СКА-Хабаровск-2

30.09.2021, Четверг, 18:00 мск Саранск, стадион Мордовия Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Саранск - СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск-2 0:3 Саранск
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