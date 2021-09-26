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Сахалин - Динамо Вл

26.09.2021, Воскресенье, 10:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Сахалин - Динамо Вл
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 18:00 Сахалин 0:2 Динамо Вл
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