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Родина - Металлург-Видное

26.09.2021, Воскресенье, 16:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Родина - Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
2 тур
23 июля, пятница 18:00 Металлург-Видное 0:4 Родина
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