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Саранск - Строгино

26.09.2021, Воскресенье, 18:00 мск Саранск, стадион Мордовия Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Саранск - Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 17:00 Строгино 1:1 Саранск
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