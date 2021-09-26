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Знамя - СКА-Хабаровск-2

26.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Знамя - СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 10:00 СКА-Хабаровск-2 3:0 Знамя
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