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Динамо Вл - Сахалин

07.11.2021, Воскресенье, 06:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур Динамо Вл - Сахалин
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
12 тур
26 сентября, воскресенье 10:00 Сахалин 1:5 Динамо Вл
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 18:00 Сахалин 0:2 Динамо Вл
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