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Химки-М - Знамя

18.09.2021, Суббота, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур Химки-М - Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
7 тур
21 сентября, понедельник 14:00 Химки-М 1:3 Знамя
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