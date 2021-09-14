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Рязань - Сокол

14.09.2021, Вторник, 18:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур Рязань - Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 16:00 Рязань 1:2 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
20 тур
20 апреля, суббота 14:30 Сокол 2:0 Рязань
8 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Рязань 0:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
14 тур
21 октября, суббота 14:00 Сокол 0:3 Рязань
2 тур
27 июля, четверг 18:30 Рязань 2:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
29 тур
30 мая, пятница 19:00 Сокол 3:0 Рязань
15 тур
5 октября, суббота 18:30 Рязань 0:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
26 тур
16 мая, четверг 18:30 Рязань 1:1 Сокол
12 тур
19 сентября, среда 19:00 Сокол 2:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 19:00 Рязань 3:3 Сокол
25 тур
29 сентября, четверг 19:00 Сокол 1:1 Рязань
13 тур
7 июля, четверг 18:30 Рязань 0:1 Сокол
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