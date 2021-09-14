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Знамя - Сатурн

14.09.2021, Вторник, 15:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур Знамя - Сатурн
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 19:00 Сатурн 0:2 Знамя
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