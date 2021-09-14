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СКА-Хабаровск-2 - Химки-М

14.09.2021, Вторник, 11:30 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур СКА-Хабаровск-2 - Химки-М
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