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Сокол - Калуга

10.09.2021, Пятница, 18:00 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур Сокол - Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
13 тур
12 октября, суббота 14:00 Калуга 1:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 14:30 Сокол 1:0 Калуга
11 тур
29 сентября, суббота 14:00 Калуга 0:3 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 18:30 Калуга 1:3 Сокол
12 тур
7 октября, суббота 16:00 Сокол 2:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
30 тур
5 июня, четверг 18:30 Калуга 0:0 Сокол
1 тур
16 июля, вторник 19:00 Сокол 2:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
25 тур
11 мая, суббота 17:00 Сокол 3:0 Калуга
11 тур
14 сентября, пятница 16:00 Калуга 0:0 Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
32 тур
23 апреля, понедельник 19:00 Сокол 2:1 Калуга
18 тур
17 августа, среда 18:30 Калуга 0:1 Сокол
6 тур
22 мая, воскресенье 00:00 Сокол 1:1 Калуга
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