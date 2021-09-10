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Химки-М - Строгино

10.09.2021, Пятница, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур Химки-М - Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
13 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Химки-М 2:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
15 тур
27 октября, суббота 13:00 Химки-М 1:1 Строгино
3 тур
5 сентября, среда 16:00 Строгино 4:1 Химки-М
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