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Металлург-Видное - Знамя

07.09.2021, Вторник, 15:00 мск Видное, стадион Металлург Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур Металлург-Видное - Знамя
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