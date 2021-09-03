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Металлург-Видное - СКА-Хабаровск-2

03.09.2021, Пятница, 14:00 мск Видное, стадион Металлург Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур Металлург-Видное - СКА-Хабаровск-2
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