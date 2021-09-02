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Сахалин - Зенит

02.09.2021, Четверг, 15:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур Сахалин - Зенит
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