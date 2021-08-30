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Металлург-Видное - Строгино

30.08.2021, Понедельник, 16:00 мск Видное, стадион Металлург Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур Металлург-Видное - Строгино
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