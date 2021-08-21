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Калуга - Сахалин

21.08.2021, Суббота, 15:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур Калуга - Сахалин
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
6 тур
12 сентября, суббота 14:00 Калуга 3:1 Сахалин
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