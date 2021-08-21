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Химки-М - Металлург-Видное

21.08.2021, Суббота, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур Химки-М - Металлург-Видное
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
2 тур
14 августа, пятница 19:00 Металлург-Видное 3:0 Химки-М
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